Vodafone Park’aki merkez her gün 12.00-24.00 saatleri arasında açık olacak. Ziyaretçiler Age of Empires, Assassin’s Creed Origins ve Call of Duty WWII de dâhil olmak üzere 40’a yakın oyunu oynayıp Jedi Challenges AR (Augmented Reality - Artırılmış Gerçeklik) uygulaması deneme fırsatı bulacak. Ayrıca oyunseverler 20’denf azla konsolun yer aldığı Xbox deneyim alanında Xbox One X ile 4K oyun oynayabilecek.