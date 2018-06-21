Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde işlem gören Facebook'un hisse başına değeri çarşamba günü işlem saatleri içinde 203,54 dolara yükselerek şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Facebook hisseleri günü yüzde 2,3 primle 202 dolardan kapatırken, şirketin piyasa değeri de 587 milyar dolar oldu.

Yine Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde işlem gören Netflix'in hisse başına değeri de çarşamba günü itibarıyla işlem saatleri içinde 419,38 dolara tırmandı ve firma tarihindeki en yüksek seviyeyi kaydetti.

Netflix hisseleri günü 416,76 dolardan tamamlarken, günlük yüzde 2,9 kazanç gösterdi. Firmanın piyasa değeri ise 175 milyar dolara yaklaştı.

Facebook ve Netflix hisselerindeki artış Nasdaq Teknoloji Endeksi'ni olumlu etkilerken, endeks işlem saatleri içinde 7.806,44 puan ile tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Ayrıca, Nasdaq Teknoloji Endeksi 7.781,51 puanla günü tamamlayıp kapanış rekoru kırdı.

Uzmanlar, gelecek ay açıklanmaya başlanacak ikinci çeyrek bilanço verilerinin olumlu gelmesi durumunda teknoloji firmalarının hisselerinin daha da yükselmesini ve yeni rekorlar kırmasını muhtemel gördüklerini vurguladı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, sene başından itibaren Facebook hisseleri yüzde 13,7 artış gösterirken, yüzde 112,5 değer kazandı.