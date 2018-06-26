Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmalar siber suçların 2021’e dek her yıl 6 trilyon dolar global maliyete yol açacağını gözler önüne seriyor. Artan tehditler ve veri ihlalleri maliyetini önlemek adına şirketler siber saldırılara karşı güvenlik harcamalarını artırırken, Aon Inpoint’in mal ve kaza sigortaları piyasası global araştırmasına göre 2021 yılına kadar en hızlı prim büyümesi siber sigorta ürünlerinde görülecek.