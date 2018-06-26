Araştırmalar siber suçların 2021’e dek her yıl 6 trilyon dolar global maliyete yol açacağını gözler önüne seriyor. Artan tehditler ve veri ihlalleri maliyetini önlemek adına şirketler siber saldırılara karşı güvenlik harcamalarını artırırken, Aon Inpoint’in mal ve kaza sigortaları piyasası global araştırmasına göre 2021 yılına kadar en hızlı prim büyümesi siber sigorta ürünlerinde görülecek.
Siber suçların dünyaya faturası 6 trilyon dolar
26.06.2018 - 02:20 | Son Güncelleme: 26.06.2018 - 02:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siber suçlar önümüzdeki 20 yılda şirketlerin karşı karşıya kalacağı en büyük sorunlardan biri olacak.
Etiketler : siber suçlar,hacker,
568821 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/568821.aspx
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