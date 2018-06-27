Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Steam yaz indirimlerinden 20 TL altına satılan oyunlar hangileri? Sistemi, en yeni oyunları açacak kadar iyi olmayan oyunseverler için düşük seviye sistem isteyen 20 TL altındaki oyunları listeledik. Unutmayın, Steam yaz indirimleri için son tarih 5 Temmuz...

The Long Dark

Fiyatı: 50 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 12,50 TL

Age of Empires III: Complete Collection

Fiyatı: 50 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 14,75 TL

Don't Starve Together

Fiyatı: 24 TL - %50 İndirim - İndirimli Fiyatı: 12 TL

Just Cause 3

Fiyatı: 45 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 6,75 TL

Total War: ATTILA

Fiyatı: 80 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 20 TL

SPINTIRES

Fiyatı: 25 TL - %40 İndirim - İndirimli Fiyatı: 15 TL

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Fiyatı: 89 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 13,35 TL

Space Engineers

Fiyatı: 39 TL - %50 İndirim - İndirimli Fiyatı: 19,50 TL

Crazy Machines 3

Fiyatı: 20 TL - %60 İndirim - İndirimli Fiyatı: 8 TL

Devil May Cry 4 Special Edition

Fiyatı: 50 TL - %60 İndirim - İndirimli Fiyatı: 20 TL