Steam yaz indirimlerinden 20 TL altına satılan oyunlar hangileri? Sistemi, en yeni oyunları açacak kadar iyi olmayan oyunseverler için düşük seviye sistem isteyen 20 TL altındaki oyunları listeledik. Unutmayın, Steam yaz indirimleri için son tarih 5 Temmuz...
The Long Dark
Fiyatı: 50 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 12,50 TL
Age of Empires III: Complete Collection
Fiyatı: 50 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 14,75 TL
Don't Starve Together
Fiyatı: 24 TL - %50 İndirim - İndirimli Fiyatı: 12 TL
Just Cause 3
Fiyatı: 45 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 6,75 TL
Total War: ATTILA
Fiyatı: 80 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 20 TL
SPINTIRES
Fiyatı: 25 TL - %40 İndirim - İndirimli Fiyatı: 15 TL
Sleeping Dogs: Definitive Edition
Fiyatı: 89 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 13,35 TL
Space Engineers
Fiyatı: 39 TL - %50 İndirim - İndirimli Fiyatı: 19,50 TL
Crazy Machines 3
Fiyatı: 20 TL - %60 İndirim - İndirimli Fiyatı: 8 TL
Devil May Cry 4 Special Edition
Fiyatı: 50 TL - %60 İndirim - İndirimli Fiyatı: 20 TL