Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yiğitcan Öztürk, İsmet Hüsrev Akay, Berkay Mengüş ve Kubilay Özyalçın, Prof. Dr. Zafer Bingül'ün danışmanlığıyla bitirme projeleri kapsamında robotik sistemler üzerine çalışma yürüttü.

Proje sonunda, askerî alanda kullanılabilecek örümcek robot sistem tasarımı ve modellemesi gerçekleştirildi. Zorlu arazi şartlarına göre tasarlanan robot, 26 farklı eklemi değişik konumlarda hareket ettirebiliyor.

Yerli olarak tasarlanıp geliştirilen robot, aşağı ve yukarı eksenli hareketlerde gövdesini sabit tutabilmesi ve gerektiğinde özelleştirilmiş iki bacağını kol olarak kullanabilmesi özellikleriyle literatürdeki "ilk" örneklerden biri oldu.

Arazi testlerini başarıyla tamamlayan robot, üzerine entegre edilebilecek silah sistemleriyle askerî operasyonlarda görev icra etme imkanına sahip olacak.

"Kısıtlı bir bütçeyle gerçekleştirdiler"

Proje danışmanı KOÜ Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Bingül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorumluluğunu yürüttüğü robotik ve otomasyon laboratuvarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bingül, laboratuvarda gerçek sistemler üzerinde çalıştıklarını belirterek, savunma sanayisinde karşılaşılan problemleri çözmek için mekatronik sistemler geliştirdiklerini, bunların tasarımını ve kontrol algoritmalarını yaptıklarını anlattı.

Mekatronik bölümü öğrencilerine "6 bacaklı örümcek" projesini bitirme çalışması olarak verdiğini dile getiren Bingül, öğrencilerin bin 700 lira gibi kısıtlı bir bütçeyle projeyi başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Destekle çok daha profesyonel bir sisteme dönüşebilir"

Savunma sanayisinde teknoloji tabanlı sistemlerin yaygınlaşmasıyla gelecekte savaş alanlarında askerlerin yerine robotların savaşacağını söyleyen Bingül, "Sizin robotlarınız ne kadar yüksek kabiliyetlere sahipse o kadar başarılı bir savaş gerçekleştireceksiniz. Dolayısıyla geliştirdiğimiz robotun kol olarak kullanılabilen bacaklarına silah sistemleri entegre edilerek savaş alanında bu sistem çok rahat kullanılabilir. Bir makineli tüfek veya lazer silah sistemi yerleştirilebilir. Bunlar her türlü savaş koşullarında kullanılabilir. Bu 6 bacaklı sistemin en önemli özelliklerinden birisi de zor arazi koşullarında çok büyük hareket kabiliyeti sağlaması." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bingül, savunma sanayisinde ülkenin lider kuruluşu olan ASELSAN'ın katkı vermesi halinde projenin çok daha profesyonel bir sisteme dönüştürülebileceğini vurguladı.

Daha yüksek bütçeli bir proje gerçekleştirebilmeleri halinde, burada geliştirdikleri sistemin kabiliyetlerinin de buna paralel olarak daha yüksek boyutta olacağını aktaran Bingül, sözlerini, "Özgün olarak geliştirdiğimiz bu sistem çok başarılı bir şekilde çalışıyor ama üzerinde iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Özellikle savunma sanayi projeleri çok yüksek bütçe gerektiriyor çünkü savunma sanayisinde istenen kriterler çok yüksek kriterler. Bunu sağlayabilmek için çok yüksek malzemeler kullanmak gerekiyor." diye tamamladı.