Çerçevesiz ekran tasarımı ve arka kamera özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi Mi Mix 2S, 5,99 inçlik IPS LCD ekranında 2.160 x 1.080 piksel çözünürlük sunuyor. Kablosuz şarj teknolojisinin kullanıldığı model gerçek zamanlı olarak tercüme ve döviz çevirme özelliğine sahip. Xiaomi Mi MIX 2 S'in 6GB RAM+64 GB versiyonu, 3.157 TL.
Xiaomi Mi MIX 2S GittiGidiyor'da
17.07.2018 - 06:58 | Son Güncelleme: 17.07.2018 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği Xiaomi Mi MIX 2S GittiGidiyor'da satışa çıktı.
Etiketler : xiaomi,
571988 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/571988.aspx
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