Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çerçevesiz ekran tasarımı ve arka kamera özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi Mi Mix 2S, 5,99 inçlik IPS LCD ekranında 2.160 x 1.080 piksel çözünürlük sunuyor. Kablosuz şarj teknolojisinin kullanıldığı model gerçek zamanlı olarak tercüme ve döviz çevirme özelliğine sahip. Xiaomi Mi MIX 2 S'in 6GB RAM+64 GB versiyonu, 3.157 TL.