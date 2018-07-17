Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21. yüzyılın, teknoloji çağının adeta alfabesine dönüşen emojiler artık bir ifade biçimi olarak kabul görüyor. Üstelik bu emojiler için bir gün bile var: 17 Temmuz Dünya Emoji Günü... Bazen de emojiler kullandığımızın aksine bir anlam da taşıyabiliyor. İşte o emojiler ve anlamları...

Shigetaka Kurita tarafından 1990'ların sonunda ortaya atılan, kullanıcıların duygularını kelimelere ihtiyaç duymadan ifade etmelerine imkan sağlayan emoji 2015'te Oxford Dictionaries tarafından yılın kelimesi seçilmişti.

21'inci yüzyılın iletişim taleplerinin geleneksel kelimeler tarafından karşılanamadığını belirten 'Oxford Dictionaries Başkanı Casper Grathwohl yaptığı açıklamada emoji'nin bu boşlukları doldurduğunu belirtmişti.

'Face with tears of joy' (Mutluluk göz yaşları) adı verilen emoji'nin ABD'de yüzde 17, İngiltere'de ise yüzde 20'lik bir kullanıma sahip olduğunu saptadı. Bu emoji bu ülkelerde en çok kullanılan emoji ünvanının da shibi oldu.

Peki emojilerin gerçek anlamlarını ne kadar doğru biliyorsunuz?

Emojiler hakkında doğru bilinen yanlışlar....

El sallama emoji'si: Merhaba ya da güle güle anlamında kullanılan el sallama emoji'sinin Çin'deki sosyal medya kullanıcıları için çok farklı bir anlamı bulunuyor.

Bu sembol Çin'de, "güle güle artık benim arkadaşım değilsin" anlamına geliyor.

Avokado: Bu emoji'nin anlamı hakkında çok fazla görüş var. Bunlar arasında en popüler olanlarından biri, avokadonun, "ırkçı değilim" demenin bir sembolü olduğu…

Havuç Çiftçisi: Bu emoji geleceğe dair umutların sembolü olarak kullanılıyor.