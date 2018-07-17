Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Carnegie Bilim Enstitüsünde gökbilimciler Güneş Sistemi'nin 9. gezegenini bulmak için yaptıkları araştırmada Jüpiter'in yörüngesinde 12 yeni uydu tespit etti. Araştırma için Şili, Hawaii ve Arizona'daki uzay teleskoplarını kullanan bilim adamları, daha önce varlığı bilinmeyen bir grup uydunun varlığını keşfetti. Uydulardan 9'unun gezegenin dönüş istikametine ters, 3'ünün ise dönüş istikametinde yol aldığı belirtildi.