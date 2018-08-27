Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, 5G sistemlerinin 2020 ve 2030 yılları arasında yaygın kullanıma geçmesinin hedeflendiğini belirtti. 5G’nin geliştirilme sürecinin önceki 2G, 3G ve 4G mobil nesillerine göre farklı bir düzlemde ilerlediğini ifade eden Er “5G şebekesinin önceki mobil nesillerden farklı olarak kullanım alanlarına bağlı olarak zamanla ve bölüm bölüm büyüyeceği ve yaygınlaşacağı bir yapıdan söz edebiliriz. 2020 yılına kadar bugünkü trafikten çok daha fazla trafiğin geçeceği ve bunun neredeyse yüzde 75’inin video olacağı bir şebekeye ihtiyaç var” dedi. Fırat Yaman Er, 5G’nin global seviyede ekonominin büyümesine katkı sağlayarak, yeni iş alanlarının açılmasına yarayacağının altını çizdi.

Neler getirecek?

¥ Yüksek hız: 10 Gbps hızlar mobil bulut servislerinin önünü açacak.

¥ Düşük gecikme: Ağdaki gecikme 1 milisaniyenin altında olacak.

¥ Geniş kapasite: Yüz milyarlarca aygıta sürekli ulaşılabilecek.

¥ Enerji verimliliği: En az 10 yıl pil ömürlü sensörler hedefleniyor.

¥ Coğrafi kapsama: Kesintisiz bağlantıyla ekonomik getiri artacak.