Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Almanya’nın başkenti Berlin’deki ev teknolojileri fuarı IFA’ya, Türkiye’deki kur savaşları damgasını vurdu. Döviz kurundaki yükseliş sebebiyle ithalat yapmak isteyen yabancı firmalar, Türk şirketleri ile yoğun görüşme trafiği oluştururken, yurt içinde ise beyaz eşya pazarının daralması bekleniyor. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, dövizdeki aşırı oynaklığın işleri zorlaştırdığını belirterek “Türkiye beyaz eşya pazarında kur sebebiyle daralma var. Son yıllarda pazar çok hızlı büyüdü. Birkaç çeyrek pazarın küçülmesi doğal. Bu yıl pazar yüzde 5 daralacaktır. İhracat artıyor, bu olumlu bir gelişme, fakat ana girdilerin çoğu ithal olduğu için çok iyi yansıdığını söyleyemem. Kurdaki yükselişi tüketiciye yansıtmak mecburiyetindeyiz ama direnebildiğimiz kadar direneceğiz” dedi. Şu an Türkiye’nin beyaz eşyada dünyanın en avantajlı pazarı olduğunu dile getiren Bulgurlu “Türkiye pazarı rekabet gücü çok yüksek. Özellikle Hindistan ve Malezya gibi diğer beyaz eşya üreticisi ülkelere göre kat kat daha avantajlı. Türkiye pazarına çok inanıyorum. Avrupa’nın ihtiyacını da en iyi Türkiye karşılar. Altyapı yatırımları, bizi, rakiplere göre ön plana çıkarıyor. Kendimizi ona göre dizayn ediyoruz. Güçlü altyapı ile yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50 TASARRUF

Fuarda Beko’nun AquaTechTM teknolojili çamaşır makinesini dünyaya tanıtıldı. Bulgurlu, AquaTechTM teknolojili çamaşır makinesinin, tüketici içgörülerinden yola çıkarak geliştirilen bir ürün olduğunu belirterek “Tüketicilerimiz çamaşır makinesinin içindeki giysilerin makineden daha pahalı olduğunu ve tekstilin yıkanırken bozulmamasını talep etti. Biz de talepleri göz önünde bulundurarak yeni AquaTechTM teknolojili çamaşır makinesini geliştirdik. AquaTechTM teknolojisi tambur hareketini azaltarak, iki saatten kısa programlarıyla yüzde 30’a kadar hassas yıkıyor, deterjanlı su da yukarıdan duşlama etkisiyle çamaşıra nüfuz ederek üstün temizlik sağlıyor. AquaTechTM teknolojisinde deterjan, tambura suyla karışmış şekilde geldiği için kısa programlarda çamaşırın üzerinde deterjan kalıntısı da bırakmıyor” dedi.

Yapay zekâ ile çalışan temizlik robotu

Hakan Bulgurlu, teknolojiye liderlik eden firma olduklarını belirterek şunları söyledi: Biz robotlarla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yeni bir ürün çıkaracağız. Solar teknolojisiyle evin içinde çalışan bir elektrikli süpürge üzerinde çalışıyoruz. Yapay zekâya sahip süpürge, evin neresinde bir kedi var, nerede yetişkinler var, onları görerek çalışacak. Hava kirli ise klimayı çalıştıracak ya da hava temizleme cihazlarını devreye sokacak. Android olmasa da otonom olarak çalışacak bir Arçelik robotu gelecek. Önümüzdeki IFA’lara, satılacak şekilde gelecek. Bu ürün duman içinde insanlar ve hayvanların yerini bulacak...