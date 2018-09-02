Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikada yılda 600 bin teknolojik cihaz üretilecek. Fabrikada ilk etapta tuşlu telefon F1’in üretimini gerçekleştireceklerini belirten Reeder Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral “Yerli marka için Samsun’dan başlayan bir mücadeleyi başlatıyoruz. Bu mücadeleyi daha önce bu topraklarda yaşayan büyüklerimiz verdiler. Sigara üretirken, tütün dizerken verdiler. Samsun markasıyla verdiler. Biz de şimdi Reeder markasıyla vereceğiz” dedi. Fabrikada telefonun yanı sıra akıllı saat, pil ve işlemci üretilmesi de planlanıyor.