ÖMER TEMÜR

Geçtiğimiz mayıs ayında Gram Games’in 250 milyon dolar karşılığında ABD’li oyun devi Zynga’ya satışının ardından yabancı firmalar yeni satın almalar için Türkiye’nin kapısını çalıyor. Gram Games’in ardından Peak Games’in de yeni satışlar için masaya oturduğu öğrenildi. 2017 yılında Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey gibi oyunları 100 milyon dolar nakit karşılığında Zynga’ya devreden Peak Geams’in bu defa ABD’de en çok oynana oyunları Toy Blast ve Toon Blast için görüşme yaptığı ortaya çıktı. Yurt dışında 500 milyondan fazla bulunan Peak Games’in Toy Blast oyunu ABD’nin en çok oynanan 10 oyunu arasında yer alıyor. Cirosunun yüzde 99’unu yurt dışında elde eden firmanın gelirinin yüzde 70’lik kısmı da ABD’den geliyor. Yabancı firmaların Türkiye’ye ilgisini değenlendiren Oyunder Başkanı Tansu Kendirli, özellikle ABD, Batı Avrupa ülkeleri ile Çin’den şirketlerin Türk oyun firmalarıyla çok yakından ilgilendiğini belirterek, “Türk oyun firmalarına ilgi çok büyük. Türkiye’de Gram Games gibi 6-7 firma daha var. Türkiye’de hiç oyuncusu olmadığı hâlde dünyada milyonlarca oyuncusu bulunan şirketlerimiz var. Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde yeni satın almalar olacak. Bu oyun ya da firmanın tamamını alma şeklinde olabilir. Parça parça 200-300 milyon dolarlık alımlar da görebiliriz. Tek seferde 4 milyar dolarlık bir alım da. Şu an değeri 4 milyar doları bulan Türk oyun firması var. Günlük kazancı 1 milyon dolara yaklaşıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin 5 yıl içerinde dünya oyun sektörü içerinde söz sahibi olacağına inandığını dile getiren Kendirli, “Son iki yıl içerisinde Türk şirketlerinin isimlerinin anıldığı satışlar Reuters ve Business Insider gibi uluslararası haber kanallarında dahi haber olmayı başarmış durumda. Pazarın 10-15 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması hayal değil. Türk gençleri çok zeki. Özellikle bilgiyi ve sanatı farklı formatlara dönüştürme ve onu yeniden tanımlamayı başarma konusunda ciddi yeteneğe sahipler” dedi.

Oyun sektörüne daha fazla yatırım yapılması çağrısında da bulunan Kendirli, “800 milyon doları aşan büyüklüğüyle Türk oyun pazarı büyük potansiyel sunuyor. Özellikle girişim sermayesi ve yatırımcıların çok daha yüksek katma değerler oluşturabilecek bu sektöre daha fazla yoğunlaşmaları gerekiyor. Hatta inşaat ve turizm sektörü bile buraya yatırım yapabilir. Yatırımcısına çok büyük bir potansiyel sunuyor. Son dönemde ekonomide de bir durgunluk yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yazılım kurtarır

Son dönemde ekonomik konjonktürde yaşananlar yazılımın teknolojilerinin ne kadar önemli olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Kur üzerinden Türkiye'ye yönelik başlatılan saldırıların da uzun vadede teknoloji ve yazılama yapılacak yatırımlarla etkisiz hâle getirilebileceği belirtiliyor. 2015 yılında 589 milyon dolar karşılığında Delivery Hero'ya satışı gerçekleştirilen Yemeksepeti ise bunun en büyük örneği. Yemeksepeti bugüne kadar yazılım alanında en büyük satışlardan biri kabul ediliyor. Geçtiğimiz yıl Türk oyun şirketi Peak Games'in bir bölümünü 100 milyon dolara satın alan ABD'li Zynga mayıs ayında da 250 milyon dolar karşılığında Gram Games'i satın almıştı. Son dönemde bu alanda en önemli satışlardan biri de Ankara'dan gerçekleşti. 21 milyar dolarlık yazılım devi Atlassian Ankaralı startup OpsGenie'yi 295 milyon dolara karşılığında yani yaklaşık 2 milyar TL karşılığında bünyesine kattı. Milyon dolarlık satışlar Türkiye'ye yazılım sektörünün geldiği noktayı ortaya koyarken, yazılım firmalarının yurt dışına kaptırılması ise sektörünün geleceği açısından risk teşkil ediyor.