Türkiye’nin yerli ve milli gururu General Mobile yeni amiral gemisi GM 9 Pro’yu satışa sundu. Kamera, ses özellikleri ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken GM 9 Pro bugüne kadarki en güçlü yerli olma özelliği taşıyor. Kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zeka ile güçlendirilmiş, 12 MP ve 8 MP’lik çift kameraya sahip GM 9 Pro tek tuşla 4K video kaydı yapabiliyor. Video stabilizasyon teknolojisine sahip cihaz bokeh modu sayesinde stüdyo kalitesinde portre fotoğraflarının çekilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca Dolby Vision ve 6.01 inç AMOLED ekranı ile geniş renk paletine sahip GM 9 Pro; Dolby Vision HDR ile renk kontrastlarını gözün algılayabileceği en iyi seviyede sunuyor. GM 9 Pro bütün bu özellikleriyle fotoğraf performansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme (EIS)’den ise 90 puan alarak, global markaların üst segment ürünlerini geride bırakmaya başardı.



20 SAAT KESİNTİSİZ KULLANIM

GM 9 Pro teknik özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Qualcomm Snapdragon SDM660 ve 4 GB RAM ile yüksek performans sunan GM 9 Pro; 3800 mAh pili ile 20 saate kadar kesintisiz video izleme imkanı sunuyor. Cihaz, Dolby Atmos ve çift hoparlör ile de üç boyutlu ses deneyimine her an ulaşmayı sağlıyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelen GM 9 Pro’ya sahip olan kullanıcılar Android One programı kapsamında geliştirilen birçok özellikten de ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bu özelliklerin başında ise ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla fotoğrafların ücretsiz ve sınırsız olarak depolaması geliyor. 3 farklı renk seçeneği ve 2.899 TL fiyattan satışa çıkan GM 9 Pro, 6 taksit fırsatı ile satışa sunuluyor.

TELEFONUN PARÇALARINI TÜRKİYE'DE ÜRETELİM

GM’nin İkitelli’deki fabrikasında düzenlenen lansman toplantısında konuşan General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Türkiye’de üretilen ürünleri 33 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek yıl sonuna kadar 45 ülkeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin kalkınması için her alanda yüksek teknolojiye ihtiyaç olduğunu ifade eden Yaman, “Yüksek teknolojiyi milli politika haline getirmeliyiz. Artık yurt dışına çıkan gençlere ‘dur’ deme zamanı geldi. Gelecekteki en büyük arzumuz, akıllı cep telefonu parçalarının da Türkiye’de üretimini sağlamak. Kim üretim yapmak istiyorsa biz ona her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.

V6 İLE SELFIE'LER GÜZELLEŞECEK

Vestel Venus’ün yeni modeli V6, 1.699 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu. 5.7 inç ekran boyutundaki Venus V6, biri 13 MP diğeri 5 MP olan çift arka kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf çekmeye imkan tanırken, düşük ışık şartları için de çift tonlu LED flaş bulunduruyor. Yüz güzelleştirme özelliğine sahip V6’nın ön yüzeyinde ise 8 MP’lik kamera yer alıyor. Hem ön hem arka kamerasında portre modu olan V6 performansıyla da iddialı. 1.8 GHz hızındaki 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisi ve 3 GB RAM’i ile oyun severlere yüksek performans sunuyor.