Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’deki ilk oyuncu telefonu olan Honor Play, 2.799 TL fiyatla sadece Hepsiburada üzerinden mobil oyun tutkunları ile buluşuyor. Performans sınırlarını zorlayan Honor Play, yüksek hızlı ve 8 çekirdekli Kirin 970 işlemcisinden güç alıyor. 6.3 inç 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan devasa bir ekran, 8 çekirdekli Kirin 970 işlemci, EMUI 8.1 arayüzü, Android 8.1 işletim sistemi, oyunlarda üstün performans sunan Honor Play yapay zeka destekli SmartShok teknolojisi ile oyunlarda yaklaşan düşman ve silah ateşi yönüne göre 30 farklı senaryoda titreşim sunuyor. Benzer şekilde oyunlarda tetiği çekerken geri tepme hissini de veren titreşim özelliği olan 4D AI SmartShock ve oyun içi bildirim ve 30 farklı oyun senaryoları ile 10 mod ve silah seçeneklerini kapsıyor. Bu 4D oyun deneyimi hali hazırda popüler Battle Royale oyunu PUBG’de kullanılabiliyor. Grafik kalitesini artıran GPU Turbo özelliği ile enerji tüketimini yüzde 30 azaltan Honor Play, Histen 3D ses teknolojisi ile de oyuncular için ultra geniş bir 3D ses alanı sunuyor. Yapay zeka destekli 3D surround ses teknolojisi şu anda PUBG ve Mobile Legends oyunlarında kullanılabiliyor. Telefonun özellikleri arasında oyunlara özel bir ekran koruması da bulunuyor. Nano-kompozit yüzeyli ve anti-reflektif kaplamaya sahip profesyonel ekran koruması, daha yumuşak bir oyun deneyimi için cam ekranın korunmasını ve başparmak üzerindeki stresi hafifletiyor.

‘ŞİMDİ OYUN ZAMANI’

30 Ağustos’ta global lansmanını yaptıkları Honor Play’i sadece 15 günde Türkiye pazarına sunduklarını belirten Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, “Birçok teknoloji yayını tarafından en iyi telefonlardan biri olarak gösterilen Honor Play ile biz de ‘Şimdi Oyun Zamanı’ diyoruz” dedi.