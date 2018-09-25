Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Enstitünün standardına göre, müşteri iletişim merkezindeki bekleme süreleri ücretsiz olacak. Müşteriye sıraya girdikten 1 dakika sonra temsilciye bağlanma ya da geri aranma seçeneği sunulacak. Bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) çağrı merkezi belge alan ilk kuruluş oldu. TSE’den belge alan müşteri iletişim merkezi sayısının kısa süre içinde artması bekleniyor. İlgili standarda göre, müşteriler, iletişim merkeziyle ses, e-posta ya da web sohbet üzerinden iletişime geçebilecek. İletişim merkezi bir soruya anında cevap vermediğinde, çözüm için tahmini zamanı sunacak. Müşteriler sıraya girdikten bir dakika sonra isterlerse geri aranma talep edebilecek. Bekleme süresi ücretsiz olacak. Ayrıca müşterilere, maruz kalabilecekleri ücretlerle ilgili açık bilgi sağlanacak ve herhangi bir ücret gizlenmeyecek. Müşterinin istemediği bir bağlantı sonlandırılacak ve müşteriyle tekrar iletişim kurulma-

yacak.