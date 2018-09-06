Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hac ibadetiyle de ilgili bilgi veren Erbaş "Yıllık 200-300 bin müracaat alıyoruz. şu anda 10-11 yıl öncesinden beri müracaat edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. Katsayı sistemini uyguluyoruz. Bu yıl müracat etmiş olanlar bir kere kuraya girerken, 10 yıl önce müracaat edenler, 100 kere giriyor. Daha önce müracat edenlerin şansını artırmaya çalışıyoruz. Suudi Arabistan'ın kendi projeleri var '2030 vizyonu' diyolar. Metro sistemleriyle insanların biraz daha uzakta oturmalarını sağlayacaklar. Beş milyon kadar insanın bir seferde hac yapmalarını sağlayacaklar. Bu yılki resmî rakam 2 milyon 300 bin. Bu projeler bitince 2 katına çıkmış olacak. O zaman bizim kontenjanımız da 2 katına çıkacak" dedi. ANKARA