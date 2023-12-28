Kuzey Marmara Otoyolu nereden nereye gitmekte? GÜZERGAH HARİTASI OTOYOL 7 | Kuzey Marmara neresi? İstanbul Ankara Kuzey Marmara Otoluyu ile mi bağlanıyor?

28 Aralık 2023 08:28 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 08:40

Kuzey Marmara neresi, sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor.

KUZEY MARMARA NERESİ?

Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul ilçesinde yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantısı ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına transit geçiş sağlamakta. İki kıta arası transit geçiş yapacak ağır vasıtaların bu otoyolu kullanması ile İstanbul içindeki çevre yolları olan ve trafik yükünün azaltılması ve Doğu Trakya'da trafik yükü yüksek olan ile Doğu Marmara'da yoğun bir trafiğe sahip olan 'e alternatif yolların oluşturulması hedeflenmiştir.

Otoyol 7, İstanbul Havalimanı'na ve İzmir'e giden yola da bağlantı sağlamaktadır.

KUZEY MARMARA OTOYOLU NEREDEN NEREYE?

400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un Avrupa yakasında Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil olmak üzere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanan Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona ermektedir.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul'un Asya yakasında trafiğe açık güzergahı Pendik ilçesine bağlı Kurnaköy gişelerinden başlayıp İzmit'e kadar kesintisiz devam etmektedir. Bu güzergah boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı'na, İstanbul Park'a, Gebze OSGB'ye, Dilovası TEM bağlantı yoluna, D-100 bağlantı yoluna, Osmangazi Köprüsüne ve İzmit'e kolaylıkla ulaşılabilir.

KUZEY MARMARA OTOYOLU NEDİR?

Otoyol 7(O.7), diğer adıyla Kuzey Marmara Otoyolu, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan bir otoyoldur. Bu yol çift yönlü olup yön başına dörder şeritten toplam sekiz şeride sahiptir.

Otoyol, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına transit geçiş sağlamaktadır. İki kıta arası transit geçiş yapacak ağır vasıtaların bu otoyolu kullanması ile İstanbul içindeki çevre yolları olan (O 1) ve (O 2 ) trafik yükünün azaltılması ve Doğu Trakya'da trafik yükü yüksek olan O 3 ile Doğu Marmara'da yoğun bir trafiğe sahip olan O 4 'e alternatif yolların oluşturulması hedeflenmiştir.

Otoyol 7, İstanbul Havalimanı'na ve İzmir'e giden O 5 'e de bağlantı sağlamaktadır.