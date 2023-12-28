Kuzey Marmara İstanbul yönü kapalı mı? Son Dakika Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza nedeniyle İstanbul'a girişi kapandı mı?

28 Aralık 2023 08:33 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 08:51

Kuzey Marmara İstanbul yönü kapalı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi. Son Dakika Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza nedeniyle İstanbul'a girişi kapandı mı?

KUZEY MARMARA İSTANBUL YÖNÜ KAPALI MI?

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi. Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

İSTANBUL YÖNÜNDE ULAŞIM DURDU

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin olay yerinden aktardığı bilgiler ise şöyle:

"Şu anda bölgede sis hakim. Benim gözlemlediklerim 3 tane yolcu otobüsü, 1 tane otomobil. Otomobil adeta tırla yolcu otobüsü arasında kağıt olmuş durumda. Gerçekten görüntüler çok feci. Ölü sayısını tam net değil. Ama çok sayıda ölü olduğunu söyleyebiliriz."