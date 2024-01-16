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    BİM’de fiyatlar çıldırdı! Tereyağı, peynir, zeytin, bal… Yeni kataloğu gören sabah ezanıyla koşacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    BİM indirimleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen BİM 16 Ocak 2024 Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Tereyağı, peynir, zeytin, bal fiyatları başta olmak üzere indirimler başladı. İşte BİM 16 Ocak 2024 güncel indirimli ürün kataloğu…

    BİM’de fiyatlar çıldırdı! Tereyağı, peynir, zeytin, bal… Yeni kataloğu gören sabah ezanıyla koşacak
    TÜRKİYE Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen BİM indirimleri yeniden gündemde. BİM 16 Ocak 2024 Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Bim başta tereyağı, peynir, zeytin, bal fiyatları olmak üzere birçok üründe indirimi bugün başlattı.

    Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 16 Ocak Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor. Peki 16 Ocak Salı 2024 BİM indirimli ürünlerde neler var? 

    BİM’de fiyatlar çıldırdı! Tereyağı, peynir, zeytin, bal… Yeni kataloğu gören sabah ezanıyla koşacak

    BİM 16 OCAK SALI İNDİRİM KATALOĞU 

    •    Pınar Doyum Hindi Salam – 700 g
    •    Cem Çizik Yeşil Zeytin – 1000 g
    •    Marmarabirlik Siyah Zeytin – 800 g (291-320 adet/kg)
    •    Altınkılıç Tam Yağlı Beyaz Peynir – 500 g
    •    Güney Tereyağı – 500 g
    •    Luna Kase Margarin Tereyağı Lezzeti – 250 g
    •    Obaş Meyveli Reçel Çeşitleri – 300 g (Böğürtlen, Ahududu, Kızılcık)
    •    Peyisan Sütlü Reçel & Sütlü Karamel – 150 g
    •    Çiftlik Geleneksel Çilek Reçeli – 700 g
    •    Nestle Nesquik Kakao ve Tahıl Gevreği – 225 g
    •    Laviva Siyah Çiya Tohumu – 80 g
    •    Torku Tahin – 350 g
    •    Torku Pekmez Çeşitleri – 400 g (Üzüm, Dut, Keçiboynuzu)
    •    Torku Tahin Helvası Çeşitleri – 200 g (Kakaolu, Sade)
    •    Indomie Jumbo Kırılmış Noodle – 120 g
    •    7days Kakao Kremalı Kruvasan – 65 g
    •    Unlu Mamuller Lavas Ekmek – 540 g, 20 cm
    •    Maya Kolay Hamur – 35 g

    BİM’de fiyatlar çıldırdı! Tereyağı, peynir, zeytin, bal… Yeni kataloğu gören sabah ezanıyla koşacak

    •    Patiswiss 700 g kakaolu fındık kreması 92.50 TL
    •    Patiswiss 80 g çikolata kaplı bütün fındık
    •    Tadelle maxinut 4x30 g 28.50 TL
    •    Patiswiss bliss250 g kakaolu fındık krema dolgulu sütlü çikolata 59.50 TL
    •    Boombastic 5x35 g 32.50 TL
    •    Züber 96 g 29.50 TL
    •    Biscolata nirvana 5x20 g 21.50 TL
    •    Ülker 9 kat tat gofret 21 TL
    •    Wafer master fındıklı küp gofret 32.50 TL
    •    Milka nussini 270 g 62.50 TL
    •    Eti burçak 22.50 TL
    •    Centro 12x20 g gofret 39.50 TL
    •    Miskos kutu gofret 59 TL
    •    Eti çay keyfi 18 TL
    •    Çizmeci time heyo vanilya kremalı kakaolu bisküvi 75 TL

     

     

    Düzenleyen:  - TÜRKİYE
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BİM İndirim KataloğuBİMGüncel Haberİndirimli Ürün Listesi
    Haberler > TÜRKİYE > BİM’de fiyatlar çıldırdı! Tereyağı, peynir, zeytin, bal… Yeni kataloğu gören sabah ezanıyla koşacak
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