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    Araç sahipleri dikkat! MTV ödemeleri için son tarih belli oldu, gecikme faizine takılmayın

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yılda iki defa ödenen MTV’nin ilk taksit tarihi belli oldu. Yeni yıl ile birlikte ödemelerde değişikliğe gidilmiş oldu. 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak olarak belirlenirken, ikinci taksit ödemesi ise Temmuz ayında gerçekleşmiş olacak. Gecikmeye kalan sürücüler ise gecikme faizi ödemek zorunda kalacak. Peki MTV ödeme tarihleri ne zaman? Gecikme faizleri ne kadar oldu? İşte ayrıntılar haberimizde…

    Araç sahipleri dikkat! MTV ödemeleri için son tarih belli oldu, gecikme faizine takılmayın
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    2024 yılı itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) güncellendi. Yeni yılda iki kez ödenecek olan MTV için son ödeme tarihi belli oldu. 
    MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için 15 gün kaldı. Yani Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek.

    SON TARİH 31 OCAK

    Bu seneki MTV'nin ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ocak. Ödeme süresini kaçıran araç sahipleri için, 31 Ocak'tan sonra gecikme faizi uygulanacak. Bu nedenle, araç sahiplerinin belirlenen süre içinde ödemelerini yapmaları önem taşıyor.

    Araç sahipleri dikkat! MTV ödemeleri için son tarih belli oldu, gecikme faizine takılmayın

    MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

    Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.

    KİM, NE KADAR ÖDEYECEK?

    0-1300 motor

    Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

    1-3 yaş - 3359 TL
    4-6 yaş - 2343 TL
    7-11 yaş - 1308 TL
    12-15 yaş - 987 TL
    16 yaş ve üstü - 347 TL

    0-1300 motor

    Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
    1-3 yaş - 3692 TL
    4-6 yaş - 2576 TL
    7-11 yaş - 1437 TL
    12-15 yaş - 1088 TL
    16 yaş ve üstü - 383 TL

    0-1300 motor

    Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
    1-3 yaş - 4032 TL
    4-6 yaş - 2809 TL
    7-11 yaş - 1573 TL
    12-15 yaş - 1188 TL
    16 yaş ve üstü - 413 TL

    Araç sahipleri dikkat! MTV ödemeleri için son tarih belli oldu, gecikme faizine takılmayın

    1301-1600 motor

    Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
    1-3 yaş - 5851 TL
    4-6 yaş - 4387 TL
    7-11 yaş - 2544 TL
    12-15 yaş - 1798 TL
    16 yaş ve üstü - 690 TL

    1301-1600 motor

    Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
    1-3 yaş - 6439 TL
    4-6 yaş - 4828 TL
    7-11 yaş - 2801 TL
    12-15 yaş - 1972 TL
    16 yaş ve üstü - 754 TL

    1301-1600 motor

    Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
    1-3 yaş - 7026 TL
    4-6 yaş - 5265 TL
    7-11 yaş - 3050 TL
    12-15 yaş - 2153 TL
    16 yaş ve üstü - 823 TL

    1601-1800 motor

    Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
    1-3 yaş - 11.374 TL
    4-6 yaş - 8894 TL
    7-11 yaş - 5227 TL
    12-15 yaş - 3189 TL
    16 yaş ve üstü - 1235 TL

    1601-1800 motor

    Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
    1-3 yaş - 12413 TL
    4-6 yaş - 9697 TL
    7-11 yaş - 5710 TL
    12-15 yaş - 3484 TL
    16 yaş ve üstü - 1348 TL

    1801-2000 motor

    Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
    1-3 yaş - 17920 TL
    4-6 yaş - 13800 TL
    7-11 yaş - 8111 TL
    12-15 yaş - 4828 TL
    16 yaş ve üstü - 1898 TL

    1801-2000 motor

    Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
    1-3 yaş - 19553 TL
    4-6 yaş - 15061 TL
    7-11 yaş - 8848 TL
    12-15 yaş - 5265 TL
    16 yaş ve üstü - 2072 TL

    2001 - 2500 motor

    Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
    1-3 yaş - 26.885 TL
    4-6 yaş - 19.517 TL
    7-11 yaş - 12193 TL
    12-15 yaş - 7282 TL
    16 yaş ve üstü - 2880 TL

    2001 - 2500 motor

    Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
    1-3 yaş - 29.332 TL
    4-6 yaş - 21.290 TL
    7-11 yaş - 13299 TL
    12-15 yaş - 7948 TL
    16 yaş ve üstü - 3142 TL

    2501 - 3000 motor

    Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
    1-3 yaş - 37.485 TL
    4-6 yaş - 32.615 TL
    7-11 yaş - 20.373TL
    12-15 yaş - 10.957 TL
    16 yaş ve üstü - 4.016 TL

    2501 - 3000 motor

    Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar
    1-3 yaş - 40.898 TL
    4-6 yaş - 35.575 TL
    7-11 yaş - 22.227TL
    12-15 yaş - 11.955 TL
    16 yaş ve üstü - 4.383 TL

    3001 - 3500 motor

    Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
    1-3 yaş - 57.093 TL
    4-6 yaş - 51.374 TL
    7-11 yaş - 30.944 TL
    12-15 yaş - 15.446 TL
    16 yaş ve üstü - 5.657 TL

    3001 - 3500 motor

    Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar
    1-3 yaş - 62.289 TL
    4-6 yaş - 56.039 TL
    7-11 yaş - 33.756TL
    12-15 yaş - 16.845 TL
    16 yaş ve üstü - 6.179 TL

    4001 motor ve yukarısı

    Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
    1-3 yaş -146.932 TL
    4-6 yaş 110.177 TL
    7-11 yaş - 65.252TL
    12-15 yaş - 29.326 TL
    16 yaş ve üstü - 11.374 TL

    4001 motor ve yukarısı

    Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşanlar
    1-3 yaş - 160.285 TL
    4-6 yaş - 120.196 TL
    7-11 yaş - 71.168TL
    12-15 yaş - 31.991 TL
    16 yaş ve üstü - 12.413 TL

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Ekonomi > Araç sahipleri dikkat! MTV ödemeleri için son tarih belli oldu, gecikme faizine takılmayın
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