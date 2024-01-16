Emekli maaşı alanlar dikkat! Ek zam formülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında, emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak olan ek zammı beklemekte. 2023 Aralık ayı enflasyonun belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik belirlenen zam oranı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Yapılan zam memur emeklileri ile arada fark oluştururken gözler ek zamma çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında emekli maaşlarına eklenecek ek zam konusunda 3 farklı formül bulunuyor. Peki emekli maaşlarına ne kadar ek zam yapılacak? İşte detaylar haberimizde…
TÜİK tarafından açıklanan Aralık enflasyonu ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik belirlenen zam oranının yüzde 37,57 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil yüzde 49,25 zam uygulandı. Gözler ise ek zamma çevrildi. Milyonlarca emekli ‘Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? 2024 emekli maaşı ne kadar olacak?’ sorularını araştırırken detaylar gelmeye başladı. Masada 3 formül bulunuyor.
11-12 PUANLIK FARK OLUŞTU
Ocak 2024 emekli zammı düzenlemeleri, bu hafta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddelerinden biri olacak. Toplu sözleşme sebebiyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı ve seyyanen zam gibi kademeli zam formülleri masaya yatırıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUNULACAK
Çalışmada yer alan bir formül, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 5 puan ilave zam yaparak 7 bin 500 lira altındaki maaşlara iyileştirme yapılmasını öngörüyor. Böylece, 7 bin 500 lira altında maaş alan yaklaşık 5 milyon emekli için zam oranının yüzde 49,25'e eşitlenebileceği ifade edildi.
2024 Ocak ayına ait SSK emeklileri maaş ödeme takvimine göre, zamların 17-26 tarihleri arasında SSK'lılar, 25-28 tarihleri arasında ise Bağkur'lular maaşlarını alacak.
EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
SSK emeklilerinin ödeme günleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenmiştir:
• Tahsis numarası 9 ile bitenler için: 17 Ocak’ta alacak
• Tahsis numarası 7 ile bitenler için: 18 Ocak’ta alacak.
• Tahsis numarası 5 ile bitenler için: 19 Ocak’ta alacak.
• Tahsis numarası 3 ile bitenler için: 20 Ocak’ta alacak.
• Tahsis numarası 1 ile bitenler için: 21 Ocak’ta alacak.
• Tahsis numarası 8 ile bitenler için: 22 Ocak’ta alacak.
• Tahsis numarası 6 ile bitenler için: 23 Ocak’ta alacak.
• Tahsis numarası 4 ile bitenler için: 24 Ocak’ta alacak.
• Tahsis numarası 2 ile bitenler için: 25 Ocak’ta alacak.
• Tahsis numarası 0 ile bitenler için: 26 Ocak’ta alacak
Bağ-Kur emeklileri için ise 2024 yılına ait maaş ödeme tarihleri şu şekildedir:
• Tahsis numarası 9, 7 ve 5 ile bitenler için: 25 Ocak’ta alacak.
• Tahsis numarası 3 ve 1 ile bitenler için: 26 Ocak’ta alacak.
• Tahsis numarası 8, 6 ve 4 ile bitenler için: 27 Ocak’ta alacak.
• Tahsis numarası 2 ve 0 ile bitenler için: 28 Ocak’ta alacak.
Kaynak: Takvim