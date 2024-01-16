Emekli maaşı alanlar dikkat! Ek zam formülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında, emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

16 Ocak 2024 09:09 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 09:24

TÜİK tarafından açıklanan Aralık enflasyonu ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik belirlenen zam oranının yüzde 37,57 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil yüzde 49,25 zam uygulandı. Gözler ise ek zamma çevrildi. Milyonlarca emekli ‘Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? 2024 emekli maaşı ne kadar olacak?’ sorularını araştırırken detaylar gelmeye başladı. Masada 3 formül bulunuyor.

11-12 PUANLIK FARK OLUŞTU

Ocak 2024 emekli zammı düzenlemeleri, bu hafta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddelerinden biri olacak. Toplu sözleşme sebebiyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı ve seyyanen zam gibi kademeli zam formülleri masaya yatırıldı.

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Çalışmada yer alan bir formül, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 5 puan ilave zam yaparak 7 bin 500 lira altındaki maaşlara iyileştirme yapılmasını öngörüyor. Böylece, 7 bin 500 lira altında maaş alan yaklaşık 5 milyon emekli için zam oranının yüzde 49,25'e eşitlenebileceği ifade edildi.

2024 Ocak ayına ait SSK emeklileri maaş ödeme takvimine göre, zamların 17-26 tarihleri arasında SSK'lılar, 25-28 tarihleri arasında ise Bağkur'lular maaşlarını alacak.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

SSK emeklilerinin ödeme günleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenmiştir:

• Tahsis numarası 9 ile bitenler için: 17 Ocak’ta alacak

• Tahsis numarası 7 ile bitenler için: 18 Ocak’ta alacak.

• Tahsis numarası 5 ile bitenler için: 19 Ocak’ta alacak.

• Tahsis numarası 3 ile bitenler için: 20 Ocak’ta alacak.

• Tahsis numarası 1 ile bitenler için: 21 Ocak’ta alacak.

• Tahsis numarası 8 ile bitenler için: 22 Ocak’ta alacak.

• Tahsis numarası 6 ile bitenler için: 23 Ocak’ta alacak.

• Tahsis numarası 4 ile bitenler için: 24 Ocak’ta alacak.

• Tahsis numarası 2 ile bitenler için: 25 Ocak’ta alacak.

• Tahsis numarası 0 ile bitenler için: 26 Ocak’ta alacak

Bağ-Kur emeklileri için ise 2024 yılına ait maaş ödeme tarihleri şu şekildedir:

• Tahsis numarası 9, 7 ve 5 ile bitenler için: 25 Ocak’ta alacak.

• Tahsis numarası 3 ve 1 ile bitenler için: 26 Ocak’ta alacak.

• Tahsis numarası 8, 6 ve 4 ile bitenler için: 27 Ocak’ta alacak.

• Tahsis numarası 2 ve 0 ile bitenler için: 28 Ocak’ta alacak.