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    İstanbul’un o ilçesinde yaşayanlar dikkat! Saat 13.00'e kadar sürecek, İSKİ'den su kesintisi için yeni uyarı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul için yeni bir uyarı geldi. İstanbul’un o ilçesinde yaşayanlar için İSKİ’den su kesintisi uyarısı geldi. Saat 13.00’a kadar sürecek. Hemen önleminizi alın.

    TÜRKİYE Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. Anadolu bölgesinde bulunan Sultanbeyli’de su kesintisi yaşanacak. Saat 13.00’e kadar sürecek. 

    İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ UYARISI 

    Son yıllarda artan su kesintileri, İstanbul halkını derinden etkileyen bir sorun haline gelmiştir. İSKİ'nin resmi internet sitesinde hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda olan su kesintileri yayınlanıyor. 16 Ocak 2024 Salı tarihli kesinti programına göre; Sultanbeyli' ye su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.

    İşte İSKİ’den yapılan uyarının detayları;

    İLÇE: SULTANBEYLİ

    ETKİLENEN MAHALLELER: ABDURRAHMANGAZİ MAH, MEHMET AKİF MAH

    AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

    BAŞLAMA TARİHİ: 16/01/2024

    BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 16/01/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

     

    Düzenleyen:  - TÜRKİYE
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > TÜRKİYE > İstanbul’un o ilçesinde yaşayanlar dikkat! Saat 13.00'e kadar sürecek, İSKİ'den su kesintisi için yeni uyarı
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