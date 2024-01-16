Gram altın biriktirenler buna mutlaka dikkat! İslam Memiş paranızı katlayacak tüyoyu verdi: Treni kaçıran bin pişman olur
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED’den gelen ekonomik veriler sonrası altın fiyatları ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Elinde gram altını olanlar dikkat. İslam Memiş paranızı katlayacak tüyoyu verdi. Altın fiyatlarında yükselişe hazır olun. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın alınır mı satılır mı? İşte İslam Memiş’in altın ile ilgili tüyoları…
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED’den gelen açıklamalar sonrası dalgalanan altın fiyatları merak konusu oldu. Gram altın 1.984 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 3.341 TL’den işlem görmekte. Yatırımcılar ‘Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın alınır mı satılır mı? 16 Ocak Salı gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları ne kadar?’ sorularını araştırırken İslam Memiş’ten hayati bir uyarı geldi. Elinde gram altını olanlar dikkat. Memiş, yükseliş için tarih verdi.
“DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL! YÜKSELİŞE HAZIR OLUN”
ABD’nin FED açıklamaları ve tarım dışı istihdam verileriyle altın fiyatları dalgalı sürece geçti. Altın fiyatlarında görülen düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirten İslam Memiş, hedefin 2.150 dolar seviyesi olduğunu ve düşüşlerin alım fırsatı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
İSLAM MEMİŞ’TEN PARANIZI KATLAYACAK TÜYO
Gram altında serbest piyasalarda 100 TL’lik makas farkına değinen Memiş, bunun mutlaka dikkate alınması gerektiğini aktardı. Gram altın rekor tazelemeyi sürdürürken 2.060 TL seviyesinden kapanış yaptı. Yeni rekorların geleceği bilgisini veren Memiş, satış için bekleyin dedi.
16 OCAK SALI 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış: 1.984,48₺
Gram altın satış: 1.984,75₺
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.260,82₺
Çeyrek altın satış: 3.482,98₺
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.683,00₺
Yarım altın satış: 6.775,00₺
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın alış: 13.325,00₺
Tam altın satış: 13.509,00₺
CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.513,70₺
Cumhuriyet altını satış: 14.156,74₺
Kaynak: Türkiye Gazetesi