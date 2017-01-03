Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki R.Ç., evine gelen akrabası F.İ.'nin (24) kendisine uyuşturucu hap içirip 4 bin lira parasını gasp ettiğini iddia etti. 155 Polis İmdat telefonuna yapılan ihbar üzerine olayın olduğu eve polis sevk edildi. Polis söz konusu şahsı evinde yatar halde buldu. Olay 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri R.Ç.'yi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. R.Ç. hastanede tedavi altına alınırken, polisin kendisine telefonla ulaştığı F.İ. ise gözaltına alındı. F.İ.'nin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.