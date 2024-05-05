Bir memurun hatası 38 senesine mal oldu! Pembe kimlikli adamın hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Giresun’da nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı pembe kimlik verilen ve 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan Kumral Bodur’un (52) hayatı film konusu oluyor. Filmde Bodur'un pembe kimlik yüzünden resmi evlilik yamaması, çocuklarını kendi üzerine alamaması, girdiği cezaevinde erkekler koğuşundan çıkarılması gibi başına gelen trajikomik olaylar ele alınacak.

Memur hatası yüzünden nüfusa kadın olarak kaydedilen 52 yaşındaki Kumral Bodur ömrünün 38 yılını erkek olduğunu kanıtlamakla geçirdi. Bodur'un yaşadıkları film yapımcılarının da dikkatini çekti. Yapımcıların kendisini aradığını dile getiren Kumral Bodur, “Trajikomik bir film hikayesi için hayatımın bir film senaryosuna ilham kaynağı olmuş. Bununla ilgili filmin yönetmenliğini yapacak olan Abbas Karatekin ve Yapımcısı Ulaş Karadeniz beni aradılar ve projelerinden bahsettiler. Ben de olumlu yaklaştım. Önümüzdeki günlerde Giresun’a gelip senaryo yazımı için detaylı görüşmeler yapacağız” dedi.

15 HAKİM, 19 SAVCI DEĞİŞTİ KİMLİĞİ DEĞİŞMEDİ

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı nüfusa kadın olarak yazılmış ve pembe kimlik verilmişti. Yapılan hatanın düzeltilmesi tam 38 yıl sürmüş bu süre içerisinde evlenip çocuk sahibi olmasına rağmen ne resmi evlilik yapabilmiş ne de çocuklarını nüfusuna yazdırabilmişti.

ÇOCUKLARINI KARDEŞİNİN NÜFUSUNA YERLEŞTİRDİ

Çocuklarını kardeşlerinin nüfusuna yazdıran Kumral Bodur, sigortalı bir işe girip çalışamamış ve askerlik görevini de yapamamıştı. 15 hakim, 19 savcının değiştiği hukuk mücadelesi ise tam 38 yıl sürmüştü.

HAPSE GİRDİ, ERKEKLERİN YANINDAN ALINDI!

Kumral, mahkeme sürecinde yaşadığı psikoloji sorunlar nedeniyle aldığı hapis cezasını da, kadın kimliğiyle, erkek cezaevine girdiğinde ise yanlışlığın fark edilmesi sonucu cezaevinden dışarı çıkartılmıştı.