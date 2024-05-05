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Haberler > Yaşam > On binlerce kişi akın etti! Kakava'da 9/8'lik Hıdırellez kutlaması

On binlerce kişi akın etti! Kakava'da 9/8'lik Hıdırellez kutlaması

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de on binlerce vatandaşın katıldığı Kakava Hıdırellez Şenlikleri, saatler öncesinden kentin dört bir yanında 9/8'lik oyunlarla başladı. 

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde yurt içi ve yurt dışından binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, yoğun talep üzerine bir gün öncesinden kutlanmaya başladı.

Türkiye’nin en coşkulu şenliklerinden biri olan Kakava Hıdırellez eğlencelerini takip etmek isteyen, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi, soluğu Edirne’de aldı.

Şehre akın eden ziyaretçiler dün başladıkları eğlencelerine, bu sabah da devam etti. Bugün saat 16.00'da Kakava ateşinin yakılmasıyla zirveye ulaşacak olan eğlenceler, yarın sabah saatlerine kadar gece boyunca devam edecek.

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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