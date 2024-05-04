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Minibüs devrildi, can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Minibüs devrildi, can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan’da seyir halindeki minibüsün yağmurlu ve kaygan yol sebebiyle devrilmesi sonucu can pazarı yaşandı. Kazada devrilen minibüsün altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla minibüsün altından çıkarıldı.

Çıldır-Ardahan karayolunun eski Beyrehatun köyü mevkiinde seyir halindeki Özer Karabıyık yönetimindeki 75 M 0733 plakalı minibüs, havanın yağmurlu ve yolunda kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı.

SEFERBER OLDULAR

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma karayolunda güvenlik önlemi alırken, devrilen minibüsün altında kalan ve etrafa savrulan yaralıları kurtarmak için jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

1 KİŞİ CAN VERDİ, 13 KİŞİ YARALANDI

Devrilen minibüsün altında kalan yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslara taşındı. Kazada, S.Y. (63) hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çıldır ve Ardahan’daki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Minibüs devrildi, can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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