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İBB'nin ölüm çukurunda hayatını kaybetmişti! Edanur Gezer soruşturmasında 4 gözaltı kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İBB&#039;nin ölüm çukurunda hayatını kaybetmişti! Edanur Gezer soruşturmasında 4 gözaltı kararı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece’de beş yaşındaki Edanur Gezer’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Küçükçekmece'de beş yaşındaki Edanur Gezer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan çukura düşerek hayatını kaybetmesi sonucu açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

SU DOLU ÇUKURA DÜŞEREK CAN VERDİ

Ailesiyle birlikte piknik yapan 5 yaşındaki Edanur Gezer ise su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.

ÖLÜM ÇUKURU KAPATILDI

Bilirkişi ve savcılık incelemesinin ardından su birikintisinin olduğu çukur, İBB ekiplerince toprakla kapatılıp temizlik çalışması yapıldı. Ailenin o gün piknik için serdiği örtü, gıda ve içeceklerin de olay yerinde durduğu görüldü.

İBB'nin ölüm çukurunda hayatını kaybetmişti! Edanur Gezer soruşturmasında 4 gözaltı kararı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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