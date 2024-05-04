Endonezya'da sel ve toprak kayması! 42 ev sürüklendi, çok sayıda ölü ve yaralı var

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Endonezya'da meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaşanan felaketler sonucu ülkede 100'den fazla ev hasar görürken, bunların 42'si sürüklendi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen sel ve toprak kaymasında 15 kişinin hayatını kaybettiği, pek çok insanın da yaralandığı belirtildi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yaşanan felaketlere yönelik yazılı açıklamada bulundu.

42 EV SÜRÜKLENDİ

Sulawesi Adası'nın başka bir bölgesinde ise 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildiren Muhari, evlerden 100'den fazlasının ciddi hasar aldığını, 42'sinin sürüklendiğini kaydetti.

YOL VE KÖPRÜLER HASAR GÖRDÜ

Yol ve köprülerin de hasar gördüğünü ifade eden Muhari, sel ve toprak kaymasından binlerce insanın etkilendiğine dikkati çekti. Yağmur mevsimlerinde heyelanlara eğilimli olan Endonezya'da geçen aylarda da toprak kaymaları yaşanmış ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.