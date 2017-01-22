Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, gece 03.00 sıralarında çimento fabrikasının önündeki kavşakta meydana geldi. Gürgenpınarı istikametinden Bartın'a gelmekte olan Yüksel Dal (55) yönetimindeki 34 RDF 88 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda elektrik direğine çarparak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Yüksel Dal, ağır yaralı olarak kamyonetten çıkartılırken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.