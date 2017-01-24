Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Konya Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan ve örgütün kriptolu yazışma programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polisinin sabah saatlerinde şüphelilerin belirlenen adreslerine yönelik düzenlediği operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 16 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Sağlık kontrolünden geçirilen 19 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.