Doğum gününde korkunç ölüm! 3 yaşındaki çocuk canından oldu

Yabancı uyruklu Amini, 3 yaşına girdiği gün servis minibüsünün altında kalarak feci şekilde can verdi. Acı olayda hayatını kaybeden çocuk bugün defnedilirken, servis şoförü adliyeye sevk edildi.

3 yaşına girdiği gün servis minibüsünün altında kalarak vefat eden yabancı uyruklu Amini, gözyaşları arasında defnedildi.

TERLİKLERİNİ ALMAK İSTEDİ

Korkunç kaza önceki gün Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi Volkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Orhan B. yönetimindeki servis minibüsü öğrencileri bırakmak için durduğu sırada Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Muhammet Anes Amini (3) terlikleri almak için servisin önüne geldi.

ARACIN ALTINDA KALDI

Şoför çocuğu fark etmeyerek hareket edince aracın altında sürüklenen Amini ağır yaralandı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Amini için öğle namazının ardından Tokat Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Namazın ardından 3 yaşındaki Amini'nin naaşı gözyaşları arasında Erenler Mezarlığında toprağa verildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan servis şoförü Osman B. Sağlık kontrolünün arından adliyeye sevk edildi.

Fawad ve Rabiya çiftinin 4 çocuğunda biri olduğu öğrenilen Amini'nin 24 Nisan 2021 yılında doğduğu öğrenildi.