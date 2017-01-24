Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir renk ile otomobilini boyayan Kerem Doğan, bir çok parçayı da yeniledi. Kendi zevklerine göre dizayn ettiği otomobiline büyük paralar harcayan Doğan'ın streç film ile çok sevdiği arabasını koruması, ülke gündeminde üst sıralarda yer almıştı. Bu haberlerden yola çıkan bir sigorta şirketi ise Kerem Doğan'a bir senelik kasko hediye etti. Karşılığında şirketin reklam filminde oynayacak olan Doğan, kasko hediyesinin ardından streçten az da olsa kurtulacağa benziyor.

Sigorta şirketinin Kurumsal İletişim Birimi görevlisi Funda Subaşı, sigorta reklamlarında yaşanan bu gerçek olayın kullanılacağını söyledi. Subaşı, "Reklamlarımızda tam da Kerem beyininki gibi bir durumu anlatıyorduk, haberden sonra müşterilerimizden bile telefon aldık, tabii biz de bu eğlenceli tesadüfe kayıtsız kalamadık" dedi.



"Klasik otomobillerin kaybolmamasını umuyorum"

Yapılan haberin ardından sigorta şirketinden teklif aldığını ifade eden Kerem Doğan ise şu şekilde konuştu; "Yapmış olduğumuz streç kaplamasının büyük bir ses getirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin birçok yerinden araçların streç film kaplamalı fotoğraflarını gördüm. İlk haberin ardından sigorta şirketinden teklif geldi. Bunu da geri çevirmeden kabul ettim. Aracıma kasko sigorta kapsamında reklam filminde oynatmak istediler. Ön görüşmeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde hava şartları olumlu olursa film projemiz olabilir. Klasik otomobil tutkusunu yaymak istiyorum. Herkesin de böyle bir araç sahibi olmasını diliyorum. Klasik otomobillerin kaybolmamasını umuyorum ve bir araya gelmesini istiyorum. Bu nedenle de klasik otomobillerin hurdaya ayrılmamasını istiyorum."