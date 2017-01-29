Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılla birlikte motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yüzde 3,83 arttı. MTV’nin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödeniyor. Dolayısıyla MTV'nin ilk taksidi için sadece 2 gün kaldı.

Peki, ocak ayında ödenecek ilk taksitinde hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

1300 CC VE ALTINDAKİ ARAÇLAR

1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL

4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL1301-1600 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL

4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL

1601 CC ve 1800 CC ARASINDAKİ ARAÇLAR

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL

2001-2500 CC ARASINDAKİ ARAÇLAR

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL

100-250 CC ARASINDAKİ MOTOSİKLETLER

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL

251-650 CC ARASINDAKİ MOTOSİKLETLER

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL

4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL

651-1200 CC ARASINDAKİ MOTOSİKLETLER

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 T

OTOBÜS (Oturma yeri)

25 kişiye kadar 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 979 TL

7-15 yaş: 585 TL

46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 1.567 TL

7-15 yaş: 1.306 TL