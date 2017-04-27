Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Şenkaya Ormanlı köyü yakınlarında kırsal bölgede arama tarama çalışması sürdüren Jandarma Özel Harekat Timleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 3 askerin yaralandığını açıkladı. Durumu ağır olan asker, helikopter ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Erzurum'daki çatışmada yaralı asker sayısı yükseldi
27.04.2017 - 14:53 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Şenkaya ilçesi ile Ardahan Göle arasında Ormanlı köyü mevkiinde güvenlik güçleri ile teröristler arsında çıkan çatışmada 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Etiketler : erzurum,asker,çatışma,haberler,
468298 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468298.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER