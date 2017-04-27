Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Şenkaya Ormanlı köyü yakınlarında kırsal bölgede arama tarama çalışması sürdüren Jandarma Özel Harekat Timleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 3 askerin yaralandığını açıkladı. Durumu ağır olan asker, helikopter ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.