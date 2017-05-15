Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annesi hayatta olduğu için ona sevgisini gösterme şansı olanlardansanız, belki de duymaya devam ediyorsunuz; bu ve benzeri uyarıları... Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu olan Vodafone Arena da dün annelerimizden duyduğumuz, tekrarlamaya da devam ettiğimiz ‘ünlü anne sözleri’ ile kutladı bu güzel günü. Çimlerden merdivenlere kadar her köşeye annelerin ‘tatlı sert’ mesajları ve uyarıları yazıldı. Fotoğraflar bir anda sosyal medyada binlerce paylaşım alırken, birbirinden renkli sohbetlere de sahne oldu. Mesela başlığımız olan “Anneye Bağırılmaz”, ‘en yüksek ses’ rekorunun kaydedildiği alana asıldı. Bir diğeri çimlere... Yani her biri birbirinden güzel anne sözleri... Bir futbolcunun o sahaya gelip de üzerinde “Yeni süpürdüm, dolaşmayın” yazdığını gördüğü anı düşünebiliyor musunuz?!.

