Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle  Şanlıurfalılar, yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Türkiye'de hava sıcaklığı ortalamasının en yüksek olduğu illerden  Şanlıurfa'da sıcaklık 37 dereceye ulaştı. Nemle etkisini artıran sıcaklar  nedeniyle bazı kent sakinleri, park ve bahçe gibi yeşil alanlara akın etti. Kentin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Balıklıgöl  yerleşkesi de sıcaktan bunalanlara ev sahipliği yaptı. Sıcaktan korunmak  isteyenler, yerleşkedeki yeşil alanlarda dinlendi. Sıcaklar dolayısıyla bazı Şanlıurfalılar ise bici bici ve meyan  şerbeti gibi soğuk ürünler içerek serinlemeye çalıştı.

    Kent sakinlerinden Musa Songur, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Akçakale'den geldiğini ve sıcaklar nedeniyle 2 gün kentin serin yerlerinde vakit  geçireceğini söyledi. Ramazan öncesi Şanlıurfa'nın kutsal mekanlarını gezerek alışveriş  yaptığını anlatan Songur, "Balıklıgöl bölgesindeki ağaçların altında hem  dinleniyoruz hem de serinliyoruz." dedi. Ahmet Polatkalesi ise bici bici ve meyan şerbeti tüketerek serinlemeye  çalıştıklarını aktardı. Bici bici satıcısı Abdullah Altun da havaların ısınmasıyla işlerinin  arttığını ifade etti.