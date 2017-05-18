Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle Şanlıurfalılar, yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Türkiye'de hava sıcaklığı ortalamasının en yüksek olduğu illerden Şanlıurfa'da sıcaklık 37 dereceye ulaştı. Nemle etkisini artıran sıcaklar nedeniyle bazı kent sakinleri, park ve bahçe gibi yeşil alanlara akın etti. Kentin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Balıklıgöl yerleşkesi de sıcaktan bunalanlara ev sahipliği yaptı. Sıcaktan korunmak isteyenler, yerleşkedeki yeşil alanlarda dinlendi. Sıcaklar dolayısıyla bazı Şanlıurfalılar ise bici bici ve meyan şerbeti gibi soğuk ürünler içerek serinlemeye çalıştı.

Kent sakinlerinden Musa Songur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçakale'den geldiğini ve sıcaklar nedeniyle 2 gün kentin serin yerlerinde vakit geçireceğini söyledi. Ramazan öncesi Şanlıurfa'nın kutsal mekanlarını gezerek alışveriş yaptığını anlatan Songur, "Balıklıgöl bölgesindeki ağaçların altında hem dinleniyoruz hem de serinliyoruz." dedi. Ahmet Polatkalesi ise bici bici ve meyan şerbeti tüketerek serinlemeye çalıştıklarını aktardı. Bici bici satıcısı Abdullah Altun da havaların ısınmasıyla işlerinin arttığını ifade etti.