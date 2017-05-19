Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan’da yolda arıza yapan otobüsün içerisinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen çoğu Afgan 103 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde bozulan bir yolcu otobüsünün trafiği tehlikeye soktuğuna yönelik gelen ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine hareket etti.

Jandarma ekipleri, arıza yaptığı belirlenen 68 BN 386 plakalı otobüste inceleme yaptı. İncelemede sürücüsünün kaçtığı öğrenilen 47 kişi kapasiteli yolcu otobüsünde, yasa dışı yollardan ülkeye girdiği tespit edilen çoğu Afganistan uyruklu, 3 çocuk ve 3’ü kadın olmak üzere 103 kişi bulundu.

Kaçan sürücüyü yakalamak için otobüste parmak izi arayan Jandarma ekipleri, arızalı otobüsü yoldan kaldırma çalışması başlattı.

Otobüsteki yolculardan Afgan Meymetullah Emidullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüs şoförünün kendilerini bırakarak kaçtığını belirterek şöyle konuştu:

“Doğubayazıt’tan bindik. Yarımız İstanbul, diğer yarımızda Ankara’ya gidecektik. Otobüs şoförü değil de başka birisi benden 2 bin 600 lira para aldı. Otobüs arıza yapınca şoför bize hiçbir şey demeyerek bırakıp gitti. Otobüste sadece şoför vardı. Bizden parayı alan gelmedi. O Doğubayazıt’ta kaldı parayla."