İhlas Vakfı kurban hisse bedellerini açıkladı

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, 2024 yılı kurban hisse bedellerini açıkladı. Aydın, yurt dışı hisse bedelinin 3 bin 500 TL, yurt içi hisse bedelinin ise 11 bin TL olduğunu söyledi.

İhlas Vakfı bu yıl da vekaleten kurban kesim ve dağıtım organizasyonlarına devam ediyor. ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren İhlas Vakfı, bu yıl 5 ülkede kurban bağışı yapanların kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, 2024 yılı için belirlenen kurban hisse bedellerini açıkladı. Aydın, 2024 yılı kurban bağışı bedelini yurt dışı için 3 bin 500 TL, yurt içi için ise 11 bin TL olarak açıkladı. Vakıf, yurt dışında 5 ülkede; Uganda, Çad, Somali, Afganistan ve Hindistan’da kurban kesim faaliyetlerini gerçekleştirecek.

"KURBAN ETLERİNİ YURTDIŞINDA YETİMHANELERE, MEDRESELERDEKİ ÖĞRENCİLERE VE AİLELERİNE DAĞITIYORUZ"

Kurban etlerinin dağıtım kısmına ilişkin de bilgi veren Mahmut Kemal Aydın, "Kurban etlerini yurtdışında yetimhanelere dağıtıyoruz. Örneğin Afrika’daki çeşitli ülkelerdeki medreselere ve Kuran-i Kerim kurslarına dağıtıyoruz. Buradaki ahaliye dağıtıyoruz. Aynı şekilde Hindistan’da medreselere dağıtıyoruz. Afganistan’da kendi külliyelerimiz var. Buradaki 28 bin 500 öğrencimize ve ailelerine kurban etlerini dağıtıyoruz" dedi.

"WEB SİTEMİZDEN KURBAN BAĞIŞI YAPABİLİRSİNİZ"

İhlas Vakfı’na vekalet verme süreciyle ilgili de konuşan Aydın, "Kurban kestirmek isteyenler ihlasvakfi.org.tr web sitemize girebilirler. Buradan sonra kurban sekmesine tıklayarak oradaki vekalet formunu dolduruyorlar. Formu doldurduktan sonra bedeli banka hesaplarına yatırıyorsunuz. Daha sonra bunu kayda alıyoruz. Kurban Bayramı’ndan sonra kendilerine kurban kesim videosunu da gönderiyoruz. Büyükbaş hayvana 7 kişi ortak olabiliyor. Vatandaşlarımızın vakfımızı tercih edip vekaletlerini vererek bağış yapmalarını bekliyoruz. Çünkü dinimizin şatlarına uygun olarak kurbanlarımızı kesiyoruz" şeklinde konuştu.