Yardım seferberliği! İhlas Vakfı 6 Şubat depremlerindeki çalışmalarıyla bölgeye gönderilen desteklere köprü oldu

İhlas Vakfı'nın 6 Şubat depremlerinde bölgede yaraları saran aktif STK'lar arasındaydı. Afetzedeler için seferber olan vakıf, koordineli çalışmalarıyla bölgeye ulaştırılacak yardımları ihtiyaç sahiplerine sistemli bir şekilde ulaştırdı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş, Hatay merkezli depremlerde İhlas Vakfı afetzedelere destek için seferber oldu.

Depremlerin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa Osmaniye, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Kilis'e yardımlar vakıf ve dernekler aracılığıyla daha sistemli bir şekilde ulaştırıldı.

İhlas Vakfı da bölgedeki en aktif sivil toplum kuruluşları arasındaydı. AFAD’la koordineli hareket eden vakıf, depremin yaşandığı gün, depremzedelere ulaştırılmak üzere vakfın 35 yurduyla topyekun seferberlik ilan etti.

KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRDÜ

Depremin ilk günlerinde İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, ““Ayni bağışlarımızı tırlarla deprem bölgesine gönderdik. Yardımlarımızı tek tek istifleyerek bölgeye gönderdik. Erkek, kadın, çocuk giysi ve botlarını, gıda maddelerini ayırıp depremzedelere ulaştırdık. Depremin ilk gününden bu yana belli noktalarda yemek veriyoruz. Sabahları sıcak çorba verirken ikindi ile akşam vakitleri arasında ise akşam yemeği veriyoruz. Ramazan-ı şerif ayında da faaliyetlerimize devam edeceğiz.” diyerek deprem seferberliği hakkında açıklama yaptı.

Vakıf yurt merkezleri üzerinden nakdi ve ayni yardım kampanyası başlatılarak, AFAD’ın yönlendirmeleriyle bölgeye ulaştırdı.

7 Şubat'ta 1 milyon 300 bin, 9 Şubat'ta 1 milyon 200 bin, 10 Şubat'ta 1 milyon olmak üzere toplam 3 milyon 500 bin lira nakdi yardım, 8 tırlık ayni yardım da bölgeye ulaştırıldı.

Depremin ardından eksikliği hissedilen ihtiyaç malzemeleri noktasında bölgedeki STK’larla da koordineli hareket eden vakıf, sıcak yemek ikramından çocuklar için oyuncak gönderilmesine, temizlik malzemelerinden barınma yardımlarına kadar pek çok yardım için köprü vazifesi gördü.

Ramazan ayında depremzedeler için iftar ve erzak yardımlarına ek olarak vatandaşların özel ihtiyaçlarını giderdi.