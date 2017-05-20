Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun'un Espiye ilçesinde dün gece başlayan yağmur sonrası Karaovacık, Karadoğa, Çakıl ve Ağaçbaşı yaylalarına Mayıs karı yağdı. 3 gündür etkili olan yağışlı hava, dün yaylalarda kar yağışı olarak kendini gösterirken, bazı bölgelerde ise dolu yağdı. 2 bin metrenin üzerindeki yaylalar Mayıs ayında yeniden beyaza bürünürken, yaz ayları sayılı günler kala kar yağması vatandaşları şaşırttı.