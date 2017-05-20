Giresun'un Espiye ilçesinde dün gece başlayan yağmur sonrası Karaovacık, Karadoğa, Çakıl ve Ağaçbaşı yaylalarına Mayıs karı yağdı. 3 gündür etkili olan yağışlı hava, dün yaylalarda kar yağışı olarak kendini gösterirken, bazı bölgelerde ise dolu yağdı. 2 bin metrenin üzerindeki yaylalar Mayıs ayında yeniden beyaza bürünürken, yaz ayları sayılı günler kala kar yağması vatandaşları şaşırttı.
Giresun’da Mayıs ayında yaylalara kar yağdı
20.05.2017 - 13:26 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Espiye ilçesindeki bazı yaylalara Mayıs ayında kar yağdı.
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475111 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475111.aspx
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