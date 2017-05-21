Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneşin suyla kucaklaştığı Gölyazı’nın gün batımı ile birlikte silüet fotoğrafları çekebileceğiniz daha gizemli hale büründüğünü belirten fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan, “Hele bir de göç mevsimindeki leylekler ve ekmeğini gölden kazanan küçük yaştaki balıkçılarda bu fotoğraflara dahil olursa o anı ölümsüzleştirmemek elde değil. Bu yüzden de bence Gölyazı güneşin en güzel battığı yerdir” dedi.

Tarihi Roma dönemine kadar uzanan Gölyazı, Bursa'da haftasonu geçirmek için en ideal alternatiflerinden biri. Sabah kahavaltısı için pek çok seçeneğin bulunduğu köyde meşhur gözlemenin fiyatı ise 5 lira. Kahvaltı sonrası göl turu atmak isteyenlere köy halkı tarafından kayıklarda yaptırılan sefanın bedeli ise 20 lira. Gölyazı’da fotoğraf sevdalıları için eşsiz göl manzarası ile leylekleri fotoğraflayabilecekleri kuş gözlem kuleleri bulunuyor.