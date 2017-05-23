Ankara'da öğrenci servisi devrildi. Alınan bilgiye göre, İsa Koçak'ın kullandığı servis  minibüsü, Dudaş-Beypazarı karayolunun 5. kilometresinde, sürücünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine  kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen öğrencilerden Özlem Çiftçi, burada  yapılan müdahalenin ardından Ankara Dışkapı eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk  edildi. İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç,  Beypazarı Devlet Hastanesine gelerek başhekimden öğrencilerin sağlık durumu  hakkında bilgi aldı. Sürücünün, seyir halindeyken bir geyiğin önüne çıkması sonucu  kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi.