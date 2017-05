Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Günümüzde kadınların toplumdaki, siyasal ve ekonomik alandaki konumu hızla çeşitleniyor. Bir kadın hem iyi bir eş, hem mükemmel bir anne, çok başarılı bir çalışan olabilir. Fakat bunun için her şey için bir erkeğe göre kat kat fazla çalışması gerek bir kadının. Evin bütün ihtiyaçlarını planlayacak, çocuğunun beslenmesi, sağlığı, eğitimi başta olmak üzere her şeyi öncelikle o düşünecek “Akşam ne yesek?” sorusunun cevabı da mutlaka onda olacak...

Aynı kadın, ya mecburen ya da isteği bu olduğu için çalışıyorsa... Ve çalışırken bir de yöneticiliği kafaya koyduysa vay hâline... Erkeğin önüne çıkmayan engeller bir bir önüne sıralanır. Önce en yakınları başlar duygusal setler koymaya: Senin çoluğun çocuğun var, bırak bu hırsları...

Ardından iş hayatının zaten çok çetin olan savaşları girer devreye.

İşe başvuru anına gidelim şimdi. Diyelim ki, açık bir iş için eleman arıyorsunuz. Aynı özellikleri taşıyan bir kadın ve bir erkek başvuru yaptı. Yönetici kadın da olsa, erkekte; değişmiyor ve şu tereddütler giriyor devreye: Bu genç kız, şimdi evli değil ama yarın evlenecek. Öbür gün çocuğu olacak, doğum izniydi, süt izniydi, çocuğun okulu, hastalığı hep mesele olacak...

Evet, bu tereddütler birbirini izleyince tercih, erkek adaydan yana oluyor çoğunlukla...

İşte, kadının çalışma hayatındaki çetin mücadelesi, KPMG araştırma şirketi tarafından masaya yatırılmış ve şirketlerin yönetim katındaki kadınların ‘kilitleri nasıl kırdığı’ sorusuna cevap aranmış. “Ne pozitif ne negatif, her türlü ayrımcılığa karşı duran iş dünyası için” sloganıyla yola çıkan şirketin araştırmasında çok önemli veriler çıkmış ortaya.

Çalışan kadının hali!

- Kadın, yönetici konumuna geçerken bariyerler hızla yükselmeye başlıyor. Bu da motivasyonu yok ediyor.

- Kadın, bulunduğu yerden yükselmek için bir yana, o yerde kalmak için bile bir erkekten daha fazla çaba harcıyor.

- Yönetici olmak isteyen kadın hem kendi bakış açısını, hem toplum yargılarını değiştirmek zorunda.

- Yasalar çalışan kadına haklar vermiş ama bu bazen onun engeli hâlini almış.

- Kreş problemi, sadece kadının meselesi olarak görünüyor.

- Erkeklerle ayın işi yapıp çok daha düşük ücrete tabi oluyorlar.

- Kadın yönetici oranı, çalışan kadın sayısı paralelinde artmıyor.



YA YÖNETİCİ OLMAK İSTERSE!

- Büyük bir şartlanmayla, kadın daha baştan yöneticilik için düşünülmüyor.

- Şartlanma, kadının kendisinde de var. O da kendisi için yöneticiliği hedefe koymuyor.

- Hem işveren, hem kendisi anneliğini kariyerine engel görüyor.

- Annelik için verilen ara, kariyer için zaman kaybı olarak değerlendiriliyor.

- Kadınlar işe alınırken ve yönetici konuma getirilirken “Evliliği ya da anneliği çok çalışmasına, seyahat etmesine engel olabilir” diye düşünülüyor.



Peki ne yapmalı?

- Öncelikle aile, kız çocuklarına hedef saptaması yaptırmalı.

- Aile hayatında sorumlulukların birlikte paylaşılması öğretilmeli.

- Aile içinde kararlar birlikte alınarak geleceği hazırlanmalı.

- Hak ve sorumluluklarda eşitlik.

- Kadınların toplumda görev alması engellenmemeli, desteklenmeli.

- Kadınların şiddete uğraması engellenmeli.

- İşe alım süreçlerinde eşitlik benimsenmeli, eşit işe eşit ücret verilmeli.