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Yolda yürürken 800 bin liralık çek düşürdü! Bulana 5 bin lira ödül verecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yolda yürürken 800 bin liralık çek düşürdü! Bulana 5 bin lira ödül verecek

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da bir vatandaş, aldığı kamyonun ödemesini yapmak için giderken üstünde taşıdığı 800 bin liralık çekini düşürdü. Durumu polise de bildiren şahıs, çekini bulup getirene 5 bin lira ödül verecek.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yılmaz kamyon satın aldı. Aldığı kamyonun ödemesini yapmak için 800 bin liralık çekini üzerine alarak evden çıktı. Yolda giderken pantolonunun arka kısmında olan çek düştü. Bir saat sonra çekin cebinde olmadığını fark eden ve durumu polise bildiren Yılmaz, bulana ödül vereceğini söyledi.

5 BİN LİRA ÖDÜL VERECEK

Polisin konu ile ilgili çalışma başlattığını ifade eden Murat Yılmaz,“ Kamyon aldım. Üzerimde taşıdığım 800 bin liralık çekimi yolda yürürken düşürmüşüm. Zor durum da kaldım. Kaybettiğim çekimi bulup getirene ben de bir ödül vereceğim. 5 bin lira bir ödül vermeyi düşünüyorum ama bulunsun ödülü yükseltebilirim" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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