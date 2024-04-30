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Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’ye Sadakataşı Derneği yardım ulaştırmaya devam ediyor. Dernek bölgede bulunan gönüllü ekipleri aracılığıyla Gazze halkına un, ekmek, sıcak yemek, gıda ve su dağıtımları gerçekleştirdi.

Abluka altında olan Gazze’de İsrail’in saldırıları nedeniyle yaşam durdu. Evlerin, ibadethane ve hastanelerin bombalandığı 34 binin üzerinde insanın öldürüldüğü Gazze’de, Sadakataşı düzenli olarak insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

GIDA YARDIMLARI

Dernek, Gazze’nin 4 farklı bölgesinde her gün düzenli olarak 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Açlık ve kıtlık yaşanan Gazze’de Sadakataşı gönüllü ekipleri tarafından toplamda 80 bin Filistinliye un ve ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Dernek Gazze’nin Refah, El-Felluce ve kuzey bölgelerinde yaşayan 4 bin aileye gıda kumanyası ve sebze dağıtımı gerçekleştirdi.

SU DAĞITIMI

İsrail'in alt yapı sistemlerini yok ettiği, temiz içme suyunun bitme noktasına geldiği Gazze'de Sadakataşı Derneği düzenli olarak su dağıtımları gerçekleştiriyor. Dernek Kuzey Gazze ve Refah’ta yaşayan ailelere toplamda 280 tanker su dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor - 1. Resim

"YARDIMLAR DEVAM EDECEK''

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrasında yapmış olduğu açıklamada ‘‘İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’ye yardım ulaştırmak için olayların yaşandığı ilk günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bölgede bulunan gönüllü ekiplerimiz aracılığıyla gıda, sıcak yemek, un, ekmek ve su dağıtımları gerçekleştirdik. Bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz’’ İfadelerini kullandı.

Gazze’ye destek olabilmek için;

Gazze’ye yardımlarınızı ulaştırabilmek için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonundan yetkililere ulaşabilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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