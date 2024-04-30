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Hasat şenliğinin böylesi! Davullu zurnalı uğurlamadan renkli görüntüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de biçerdöverci çiftçiler hasat için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gönderildi. Çiftçilerin davullu zurnalı uğurlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Ticaret Borsasında toplanan çiftçiler, biçerdöverlerini Türk Bayraklarıyla donattı. İl Merkezine konvoy halinde gelen çiftçiler davul zurna gösterisinin ardından yapılan dualarla uğurlandı.

Hasat şenliğinin böylesi! Davullu zurnalı uğurlamadan renkli görüntüler - 1. Resim

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'nın da biçerdöver sürdüğü etkinlikte konuşan Tarım İl Müdürü Mustafa İlmeç, Kırşehir'in tarımda önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Hasat şenliğinin böylesi! Davullu zurnalı uğurlamadan renkli görüntüler - 2. Resim

İlmeç, "Tarımsal üretimle şehir önemli bir yerde ürünün hasata dönüştürülmesinde biçerci esnaf önemli bir unsur. Kırşehir garip bir şehir olarak bilinse de çiftçisi de esnafı da garip değil" dedi.

Hasat şenliğinin böylesi! Davullu zurnalı uğurlamadan renkli görüntüler - 3. Resim

Davul ve zurna ile karşılanan esnaflardan Lütfü Karaman da, 80 yıldır hasada katıldığını söylerken; Musa Yüksel de Kırıkhan, Maraş, Hatay, Urfa, Konya, Diyarbakır gibi illere gittiklerini söyledi. Tuncay Yalçın adlı çiftçi ise hasatların yaklaşık 3 ay süreceğini ifade etti.

Yapılan duanın ardından çiftçiler bölgelerine konvoylar eşliğinde gönderildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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