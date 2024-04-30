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Haberler > Yaşam > Şefkat anları! Tunceli'de anne ayı yavrularını emzirirken görüntülendi!

Şefkat anları! Tunceli'de anne ayı yavrularını emzirirken görüntülendi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Vadisindeki geziye giden bir doğa fotoğrafçısı anne ayının yavrularını emzirdiği anları dron kamerası ile kayıt altına aldı.

O ana denk gelmenin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Murat Can Toprakçı, ''Mercan Vadisine geziye gitmiştik. Gerek doğal güzellikleri gerekse de yaban hayatı popülasyonuyla muhteşem bir coğrafya. Doğa gezimiz sırasında anne ve 2 yavru ayıya denk geldik. Çok rahatsız etmeden anne ayının yavrularını emzirdiği anları kayıt altına aldım. O anı görüntülemek benim için gerçekten heyecan vericiydi” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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