Aç kalan anne ayı camları kırıp güvenlik kulübesine girdi

Bursa Uludağ'da, yiyecek arayan bir anne ayı güvenlik kulübesinin camlarını kırarak içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Uludağ'da bir ayı ve yanındaki iki yavru, Sarıalan bölgesine inerek yiyecek aradı. Bilet satışı yapılan kulübenin önüne gelen ayılardan büyük olanı, kulübenin camlarını kırıp içeri girdi. Yavru ayılar ise dışarıda bekledi.

Kulübenin güvenlik kamerası kayıtlarında, anne ayı olduğu tahmin edilen ayının camı kırarak girdiği, yavruların da kulübeye girmeye çalıştığı ancak boyları yetmediği için bunu başaramadığı görülüyor.