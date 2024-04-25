Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kış uykusu bitti! Sivas'ta görüntülendi

Kış uykusu bitti! Sivas'ta görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kış uykusu bitti! Sivas&#039;ta görüntülendi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde doğa aşığı Salih Güleç, doğa yürüyüşü için çıktığı Köse Dağı'nda kış uykusundan uyanan ayı ve yılanları görüntüledi.

Salih Güleç, doğa yürüyüşüne çıktığı Köse Dağı'nda karşılaştığı anne ve iki yavru ayıyı cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Ayılar Güleç’i fark edince kaçarak uzaklaştı. Güleç, ayrıca kış uykusundan uyanan uzunlukları 2 metreyi bulan üç yılanla karşılaştı. İki erkek yılanın dişi ile çiftleşebilmek için ölümcül bir mücadele içerisine girdikleri görüldü.

Güleç, doğa tutkunu olduğunu belirterek, “Karların erimesi ve baharın gelişiyle Köse Dağı'na çıktım. Kış uykusundan yeni uyanan ayılar ve yılanlara denk geldim. Onları cep telefonumla görüntüledim” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Toplamak için 5 saat yürüyorlar! Günlük kazançları 30 bin lira, yok satıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Genel başkanlığı bırakmaya hazırlanan Meral Akşener, AVM turunda görüntülendi - GündemAkşener AVM turunda görüntülendiÇocuklar, yaşlılar alerjisi, astımı olanlar dikkat! Afrika'dan gelen çöl tozları tehlike saçıyor - GündemUzmanlar büyük tehlikeye dikkat çekti!Çorlu tren kazası davasında karar çıktı! Sanıklara ceza yağdı - GündemÇorlu tren kazası davasında karar çıktıKemik parçaları bulunmuştu! Korhan Berzeg'in ailesi, DNA için Gönen'e gidiyor - GündemKorhan Berzeg'in ailesi, DNA için Gönen'e gidiyorİyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti - Gündemİyi Parti'de bir üst düzey istifa dahaSite yöneticileri vatandaşları çıldırttı! "Buranın kralı da biziz polisi de" - Gündem"Buranın kralı da biziz polisi de"
Sonraki Haber Yükleniyor...